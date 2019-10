Het tv-programma Beestig is terug! Voor het tweede seizoen zijn we nog op zoek naar zotte beestjes en hun verhalen.



Ben je op zoek naar een huisdier? Verdient jouw compagnon een gepimpte plek in huis of tuin? Of heb je een bijzonder beestje in huis of een speciale band met je dier? Schrijf je dan hieronder in!